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Фізосіб-підприємців планують
звільнити від подвійного ЄСВ

Фізосіб-підприємців планують звільнити від подвійного ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:20

Фізосіб-підприємців планують звільнити від подвійного ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
Також пропонують звільнити від сплати ЄСВ пенсіонерів, які ведуть професійну діяльність.

Дивися повний текст Фізосіб-підприємців планують звільнити від подвійного ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:20

Добре, що прочитав текст законопроекту в оригіналі. Бо те, що тут наінтерпретували ні на які вуха не налазить.
ovg
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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