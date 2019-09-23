Також пропонують звільнити від сплати ЄСВ пенсіонерів, які ведуть професійну діяльність.
Дивися повний текст Фізосіб-підприємців планують звільнити від подвійного ЄСВ.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:20
Фізосіб-підприємців планують звільнити від подвійного ЄСВ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фізосіб-підприємців планують звільнити від подвійного ЄСВ.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:20
Добре, що прочитав текст законопроекту в оригіналі. Бо те, що тут наінтерпретували ні на які вуха не налазить.
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