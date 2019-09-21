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Тігіпко планує придбати соковий
завод в Одеській області

Тігіпко планує придбати соковий завод в Одеській області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:50

Тігіпко планує придбати соковий завод в Одеській області

Пропонуємо до обговорення:
Кіпрська компанія T. A. S. Overseas Investments Limited бізнесмена Сергія Тігіпка хоче купити соковий завод Кодимський.

Дивися повний текст Тігіпко планує придбати соковий завод в Одеській області.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:50

постоянно через оффшорные прокладки...
слабо местным юрлицом зайти в капитал?
PV
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:12

  PV написав:постоянно через оффшорные прокладки...
слабо местным юрлицом зайти в капитал?

Страна борется за "иностранные инвестиции". Вот такие и получаются.
moveton
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