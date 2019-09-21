Кіпрська компанія T. A. S. Overseas Investments Limited бізнесмена Сергія Тігіпка хоче купити соковий завод Кодимський.
Дивися повний текст Тігіпко планує придбати соковий завод в Одеській області.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:50
Тігіпко планує придбати соковий завод в Одеській області
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Дивися повний текст Тігіпко планує придбати соковий завод в Одеській області.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:50
постоянно через оффшорные прокладки...
слабо местным юрлицом зайти в капитал?
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:12
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