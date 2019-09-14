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ПриватБанк запустив
безконтактне кредитування за...

ПриватБанк запустив безконтактне кредитування за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:26

ПриватБанк запустив безконтактне кредитування за...

Пропонуємо до обговорення:
Для активації сервісу перед купівлею потрібно встановити в цифровому гаманці за замовчуванням картку «Універсальна».

Дивися повний текст ПриватБанк запустив безконтактне кредитування за допомогою смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:26

0.01% годовых - ну святые! А про 3.5% комиссии в месяц не сказали.... ой забыли ))) итого 42.01% годовых. На здоровье!
intrastranger
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