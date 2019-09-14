Для активації сервісу перед купівлею потрібно встановити в цифровому гаманці за замовчуванням картку «Універсальна».
Дивися повний текст ПриватБанк запустив безконтактне кредитування за допомогою смартфонів.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 15:26
ПриватБанк запустив безконтактне кредитування за...
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Дивися повний текст ПриватБанк запустив безконтактне кредитування за допомогою смартфонів.
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:26
0.01% годовых - ну святые! А про 3.5% комиссии в месяц не сказали.... ой забыли ))) итого 42.01% годовых. На здоровье!
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:23
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:59
Откуда дровишки про 3.5% именно на услуге "Оплата частями"?
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