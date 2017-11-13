Частка нерезидентів на ринку ОВДП України вперше за два місяці зросла – до 11,8% з 11%, зафіксованих в кінці липня. На початок року цей показник становив менше 1%.
Дивися повний текст Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських облігацій.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27
Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...
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Дивися повний текст Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських облігацій.
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27
За границей доллар в товарообменном эквиваленте практически не меняется. Все, что происходит в Украине - это валютные качели, с помощью которых банкиры стригут баранов, которые живут в Украине, тратят в Украине, но сберегают накопления в долларе.
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