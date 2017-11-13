RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Іноземці викупили майже
рекордний обсяг українських...

Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27

Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...

Пропонуємо до обговорення:
Частка нерезидентів на ринку ОВДП України вперше за два місяці зросла – до 11,8% з 11%, зафіксованих в кінці липня. На початок року цей показник становив менше 1%.

Дивися повний текст Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських облігацій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91043
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27

За границей доллар в товарообменном эквиваленте практически не меняется. Все, что происходит в Украине - это валютные качели, с помощью которых банкиры стригут баранов, которые живут в Украине, тратят в Украине, но сберегают накопления в долларе.
romio_33
 
Повідомлень: 351
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014
R2 » Чет 26 вер, 2019 13:19
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 13:19
astatempo
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
40 4556
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 17:39
lora_voloshin
Іноземці купили українські облігації на 90 млрд
R2 » П'ят 20 вер, 2019 10:31
9 652
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 13:37
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76780)
26.09.2019 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.