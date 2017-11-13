Частка нерезидентів на ринку ОВДП України вперше за два місяці зросла – до 11,8% з 11%, зафіксованих в кінці липня. На початок року цей показник становив менше 1%.
Дивися повний текст Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських облігацій.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27
Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських облігацій.
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27
За границей доллар в товарообменном эквиваленте практически не меняется. Все, что происходит в Украине - это валютные качели, с помощью которых банкиры стригут баранов, которые живут в Украине, тратят в Украине, но сберегают накопления в долларе.
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:17
romio_33, а шо делать? Если жить в Украине, тратить в Украине и сберегать в гривне, то постригут гораздо сильнее. Проверено неоднократно. Тут только в консерватории ("жить в Украине") подправлять.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:18
Так кто мешает эти сбережения пополнять по выгодному курсу,
а потом тратить эти сбережения, когда гривна пойдёт вниз?
Я согласен с ключевой фразой
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:24
Re: Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...
Где же им еще так шикарно зарабатывать? Не на отрицательных же ставках загнивающего капитализма.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:33
Re: Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...
Хорошо, что количество валюты в стране прибавилось укрепив гривну. Плохо, что эта вся валюта размещена под 15% годовых в гривне, и когда наступит время отдавать долги, через 6 лет в 2025 году, нужно будет отдать в 2!! раза больше, чем взяли, что просто обрушит гривну, т. к. эти деньги будут меняться обратно в валюту и уходить из страны.
Вообщем, нужно готовиться к очередному кризису через 6 лет, а пока наслаждаться жизнью и копить деньги, чтоб будущий кризис пережить, или на крайний случай, на переезд, если совсем плохо будет, и курс гривны рванёт за пару сотен
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:01
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алло НБУ, як казав класик, "Астанавітєсь!"
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:11
Re: Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...
Взагалі-то раніше. Зараз просто унікальна комбінація експортно-імпортних цін на основну сировину. Як тільки почнется світова рецесія (десь в кінці 2020), так і закінчиться зелений комунізм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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