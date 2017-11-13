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Іноземці викупили майже
рекордний обсяг українських...

Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27

Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...

Пропонуємо до обговорення:
Частка нерезидентів на ринку ОВДП України вперше за два місяці зросла – до 11,8% з 11%, зафіксованих в кінці липня. На початок року цей показник становив менше 1%.

Дивися повний текст Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських облігацій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:27

За границей доллар в товарообменном эквиваленте практически не меняется. Все, что происходит в Украине - это валютные качели, с помощью которых банкиры стригут баранов, которые живут в Украине, тратят в Украине, но сберегают накопления в долларе.
romio_33
 
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romio_33, а шо делать? Если жить в Украине, тратить в Украине и сберегать в гривне, то постригут гораздо сильнее. Проверено неоднократно. Тут только в консерватории ("жить в Украине") подправлять.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:18

  romio_33 написав:За границей доллар в товарообменном эквиваленте практически не меняется. Все, что происходит в Украине - это валютные качели, с помощью которых банкиры стригут баранов, которые живут в Украине, тратят в Украине, но сберегают накопления в долларе.

Так кто мешает эти сбережения пополнять по выгодному курсу,
а потом тратить эти сбережения, когда гривна пойдёт вниз?

Я согласен с ключевой фразой
банкиры стригут баранов
:D
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:24

Re: Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...

Где же им еще так шикарно зарабатывать? Не на отрицательных же ставках загнивающего капитализма.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:33

Re: Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...

Хорошо, что количество валюты в стране прибавилось укрепив гривну. Плохо, что эта вся валюта размещена под 15% годовых в гривне, и когда наступит время отдавать долги, через 6 лет в 2025 году, нужно будет отдать в 2!! раза больше, чем взяли, что просто обрушит гривну, т. к. эти деньги будут меняться обратно в валюту и уходить из страны.
Вообщем, нужно готовиться к очередному кризису через 6 лет, а пока наслаждаться жизнью и копить деньги, чтоб будущий кризис пережить, или на крайний случай, на переезд, если совсем плохо будет, и курс гривны рванёт за пару сотен
safonovstanislav
 
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алло НБУ, як казав класик, "Астанавітєсь!"
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:11

Re: Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...

  safonovstanislav написав:Вообщем, нужно готовиться к очередному кризису через 6 лет, а пока наслаждаться жизнью и копить деньги, чтоб будущий кризис пережить, или на крайний случай, на переезд, если совсем плохо будет, и курс гривны рванёт за пару сотен

Взагалі-то раніше. Зараз просто унікальна комбінація експортно-імпортних цін на основну сировину. Як тільки почнется світова рецесія (десь в кінці 2020), так і закінчиться зелений комунізм. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:48

Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...

  moveton написав:romio_33, а шо делать? Если жить в Украине, тратить в Украине и сберегать в гривне, то постригут гораздо сильнее. Проверено неоднократно. Тут только в консерватории ("жить в Украине") подправлять.

Никто и никогда вас не пострижет, если делать умно. Это банальные клише, которые все повторяют. Кто копил на квартиру, к примеру, в гривне последние 4 года на депозите- сейчас просто в офигенном профите. А теоретики рассказываюти клише, что "все в долларе на квартиру собирают"
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:19

  SMOKE написав:Никто и никогда вас не пострижет, если делать умно. Это банальные клише, которые все повторяют. Кто копил на квартиру, к примеру, в гривне последние 4 года на депозите- сейчас просто в офигенном профите. А теоретики рассказываюти клише, что "все в долларе на квартиру собирают"

Оно-то, конечно, да. Вот только "если бы я был таким умным тогда, как моя жена потом". Я на квартиру как раз копил в гривне на депозитах. Лет 15. К 2014му как раз подкопил и ... в движухе оранжевых революций и банкопада почему-то количество квадратных метров, предлагаемых за накопленую гривну, уменьшилось в 4 раза. Такой себе профит за то, что не следовал клише.

И тем, кто копил последние 4 года гривну, совершенно не завидую. Обрушение пирамиды неминуемо и вовремя соскочить успеют единицы. На остальных долларов по курсу, чтобы хотя бы уравняться с покупкой долларов сразу, не хватит. Ну а потом тех, кому соскочить повезло, назовут умными, а остальных оленями. Обычная история.
moveton
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