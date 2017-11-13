Іноземці викупили майже рекордний обсяг українських...

Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:19

SMOKE написав: Никто и никогда вас не пострижет, если делать умно. Это банальные клише, которые все повторяют. Кто копил на квартиру, к примеру, в гривне последние 4 года на депозите- сейчас просто в офигенном профите. А теоретики рассказываюти клише, что "все в долларе на квартиру собирают" Никто и никогда вас не пострижет, если делать умно. Это банальные клише, которые все повторяют. Кто копил на квартиру, к примеру, в гривне последние 4 года на депозите- сейчас просто в офигенном профите. А теоретики рассказываюти клише, что "все в долларе на квартиру собирают"

Оно-то, конечно, да. Вот только "если бы я был таким умным тогда, как моя жена потом". Я на квартиру как раз копил в гривне на депозитах. Лет 15. К 2014му как раз подкопил и ... в движухе оранжевых революций и банкопада почему-то количество квадратных метров, предлагаемых за накопленую гривну, уменьшилось в 4 раза. Такой себе профит за то, что не следовал клише.И тем, кто копил последние 4 года гривну, совершенно не завидую. Обрушение пирамиды неминуемо и вовремя соскочить успеют единицы. На остальных долларов по курсу, чтобы хотя бы уравняться с покупкой долларов сразу, не хватит. Ну а потом тех, кому соскочить повезло, назовут умными, а остальных оленями. Обычная история.