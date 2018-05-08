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Копирайтер/журналист удаленно
(строительная тематика)

Копирайтер/журналист удаленно (строительная тематика)
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:35

Копирайтер/журналист удаленно (строительная тематика)

Для проекта "МамаДекор" (интернет-магазин освещения, сантехники и мебели).
Нужны копирайтеры, которые хорошо разбираются в одной из тематик:
  • освещение (тонкости в организации освещения в жилой и коммерческой недвижимости, садово-парковое освещение);
  • сантехника (тонкости в ремонтно-строительных работах санузлов, водоснабжения);
  • дизайн и декор интерьеров;

Наш автор:
  • хорошо владеет русским и украинским языком, грамотно пишет;
  • отлично разбирается в теме;
  • пишет лаконично и без "воды";
  • разбирается в тонкостя тематик.

Свое портфолио присылайте на почту: mamadecor.ua@i.ua
MamaDecor
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.09.19
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