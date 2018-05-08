Копирайтер/журналист удаленно (строительная тематика)

Нужны копирайтеры, которые хорошо разбираются в одной из тематик:
- освещение (тонкости в организации освещения в жилой и коммерческой недвижимости, садово-парковое освещение);
- сантехника (тонкости в ремонтно-строительных работах санузлов, водоснабжения);
- дизайн и декор интерьеров;
Наш автор:
- хорошо владеет русским и украинским языком, грамотно пишет;
- отлично разбирается в теме;
- пишет лаконично и без "воды";
- разбирается в тонкостя тематик.
Свое портфолио присылайте на почту: mamadecor.ua@i.ua