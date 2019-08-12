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Дубілет: в Україні можуть
провести електронний перепис...

Дубілет: в Україні можуть провести електронний перепис...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:28

Дубілет: в Україні можуть провести електронний перепис...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть провести електронний перепис населення, об'єднавши всі державні реєстри з даними про українців в один.

Дивися повний текст Дубілет: в Україні можуть провести електронний перепис населення.
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