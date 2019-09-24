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Як в Україні за півроку
змінилася ціна на газ для...

Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:49

Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нашому ринку залежать від цін на європейських хабах.

Дивися повний текст Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для населення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:49

Для кого этот статистический лохотрон?Цену в неотапливаемый период,когда потребление газа минимальное,снизили.Теперь в зимний период обещают скачок цены.
sena_2008atp
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