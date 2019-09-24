Ціни на нашому ринку залежать від цін на європейських хабах.
Дивися повний текст Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для населення (інфографіка).
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:49
Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для населення (інфографіка).
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:49
Для кого этот статистический лохотрон?Цену в неотапливаемый период,когда потребление газа минимальное,снизили.Теперь в зимний период обещают скачок цены.
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:18
Как это "рыночные колебания"? Это значит, что зимой цена пойдет вверх?
А как же обещания зекоманды? Как же кiнець эпохи бiдностi?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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