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Як в Україні за півроку
змінилася ціна на газ для...

Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:49

Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нашому ринку залежать від цін на європейських хабах.

Дивися повний текст Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для населення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:49

Для кого этот статистический лохотрон?Цену в неотапливаемый период,когда потребление газа минимальное,снизили.Теперь в зимний период обещают скачок цены.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:18

“Рыночные колебания и сделали возможным летнее удешевление топлива для населения почти на треть и помогли избежать ожидаемого увеличения цены на 15% в мае 2019 года”


Как это "рыночные колебания"? Это значит, что зимой цена пойдет вверх?

А как же обещания зекоманды? Как же кiнець эпохи бiдностi?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 01:57

Я вообще балдею от этих математиков.
Во первых, в таблице привели цены начиная аж с 1 июня и без тарифов на услуги по транспортировке и распределению, почему то.

Визуальный обман людей! Ведь на самом деле стоимость газа для человека существенно больше.

И почему начали сравнивать не с январем-мартом, когда было по 8,55 грн за куб., 1 апреля 8,38 грн, 1 мая 8,25 грн?

К чему вообще это сравнение "без тарифов на услуги по транспортировке и распределению"? :?

А давайте сравним эту табличку со стоимостью газа из ЕС за это же самый период?

Стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... ata-filter

2019 год.
1 апреля - 7355 грн.
2 мая - 6911 грн.
31 мая - 5898 грн.
1 июля - 4803 грн.
1 августа - 4785 грн.
2 сентября - 4518 грн.

К этим числам добавим НДС( +16,67%) и еще + 13% тариф на услуги по транспортировке и распределению и получим конечную цену импортного газа, которого в структуре потребления всего только 30%.
Итак, накидываем примерно +30% сверху к стоимости на входе в Украину и получаем, что импортный газ, 100% которого потребляет промышленность, в апреле должен стоить примерно 9600, в мае 9000, в июне 7700, в июле и августе 6200, в сентябре 5900.


А ведь еще существует около 20 миллиардов кубометров газа украинской добычи, которое и потребляет население и ТКЭ, и этот газ, естественно, с совершенно другой стоимостью ресурса :idea: А его часть 70% от всего потребления.
Пропорция понятна даже для младшей школы.
Да и в своих платежках стоимость куба в эти месяцы любой увидеть сам может.

Для примера, привожу по Харькову и области:
С 01 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года розничная цена на природный газ для нужд населения составляет:
для жителей г. Харьков 6038,72 грн. за 1 тыс. м. куб. с НДС
для жителей Харьковской области 6581,12 грн. за 1 тыс. м. куб. с НДС

https://khgaszbut.104.ua/ru/gas-supply/ ... gazu-15941

Сентябрь. 5900 и 6600.
Все что нужно знать как власть "обувает" людей.
И, не зависимо какой там президент, ̶н̶а̶с̶р̶а̶т̶ь̶ их.рать и им "кушать" хочется всегда :twisted:

По материалам Finance.UA и не только 8)
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