Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для...

Додано: П'ят 27 вер, 2019 01:57

Стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины

100% которого потребляет промышленность

По материалам Finance.UA и не только

Я вообще балдею от этих математиков.Во первых, в таблице привели цены начиная аж с 1 июня и без тарифов на услуги по транспортировке и распределению, почему то.Визуальный обман людей! Ведь на самом деле стоимость газа для человека существенно больше.И почему начали сравнивать не с январем-мартом, когда было по 8,55 грн за куб., 1 апреля 8,38 грн, 1 мая 8,25 грн?К чему вообще это сравнение "без тарифов на услуги по транспортировке и распределению"?А давайте сравним эту табличку со стоимостью газа из ЕС за это же самый период?2019 год.1 апреля - 7355 грн.2 мая - 6911 грн.31 мая - 5898 грн.1 июля - 4803 грн.1 августа - 4785 грн.2 сентября - 4518 грн.К этим числам добавим НДС( +16,67%) и еще + 13% тариф на услуги по транспортировке и распределению и получим конечную ценугаза, которого в структуре потребления всего только 30%.Итак, накидываем примерно +30% сверху к стоимости на входе в Украину и получаем, что импортный газ,, в апреле должен стоить примерно, в мае, в июне, в июле и августе, в сентябреА ведь еще существует около 20 миллиардов кубометров газадобычи, которое и потребляет население и ТКЭ, и этот газ, естественно, с совершенно другой стоимостью ресурсаА его часть 70% от всего потребления.Пропорция понятна даже для младшей школы.Да и в своих платежках стоимость куба в эти месяцы любой увидеть сам может.Для примера, привожу по Харькову и области:С 01 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года розничная цена на природный газ для нужд населения составляет:для жителей г. Харьковгрн. за 1 тыс. м. куб. с НДСдля жителей Харьковской областигрн. за 1 тыс. м. куб. с НДССентябрь. 5900 и 6600.Все что нужно знать как власть "обувает" людей.И, не зависимо какой там президент, ̶н̶а̶с̶р̶а̶т̶ь̶ их.рать и им "кушать" хочется всегда