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НБУ висунув до страхових
компаній три базові вимоги

НБУ висунув до страхових компаній три базові вимоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:53

НБУ висунув до страхових компаній три базові вимоги

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) пред'являє до страхових компаній три базові вимоги - наявність і достатність власного капіталу, прозора структура власності і дотримання законодавства про фінмоніторинг.

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Ура, НБУ візьметься за страхові компанії та ліквідує понад 450 страхових (схемних) компаній! Молодці Гонтарєва, Рожкова та інші!
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