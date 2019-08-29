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НБУ висунув до страхових компаній три базові вимоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:53
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) пред'являє до страхових компаній три базові вимоги - наявність і достатність власного капіталу, прозора структура власності і дотримання законодавства про фінмоніторинг.
Дивися повний текст НБУ висунув до страхових компаній три базові вимоги
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:53
Ура, НБУ візьметься за страхові компанії та ліквідує понад 450 страхових (схемних) компаній! Молодці Гонтарєва, Рожкова та інші!
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