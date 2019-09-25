RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ІРО німецької TeamViewer
на 5,25 млрд євро стало...

ІРО німецької TeamViewer на 5,25 млрд євро стало...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:19

ІРО німецької TeamViewer на 5,25 млрд євро стало...

Пропонуємо до обговорення:
Німецька софтверна компанія TeamViewer провела первинне розміщення акцій (ІРО) на Франкфуртській фондовій біржі. Акції пропонувались по 26,25 за одиницю, що дозволило оцінити компанію у 5,25 млрд євро.

Дивися повний текст ІРО німецької TeamViewer на 5,25 млрд євро стало найбільшим в Європі в 2019.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91048
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні 1, 2
R2 » Сер 25 вер, 2019 16:50
10 617
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 19:05
Scotch
Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014
R2 » Чет 26 вер, 2019 13:19
2 69
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 16:17
Sommer
Нефедов пропонує повернути ліміт в 150 євро на отримання...
R2 » Сер 25 вер, 2019 23:03
0 41
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 23:03
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76794)
26.09.2019 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.