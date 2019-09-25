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ІРО німецької TeamViewer на 5,25 млрд євро стало...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:19
Пропонуємо до обговорення:
Німецька софтверна компанія TeamViewer провела первинне розміщення акцій (ІРО) на Франкфуртській фондовій біржі. Акції пропонувались по 26,25 за одиницю, що дозволило оцінити компанію у 5,25 млрд євро.
Дивися повний текст ІРО німецької TeamViewer на 5,25 млрд євро стало найбільшим в Європі в 2019
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