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Українці скаржаться на небанківські
компанії, що видають...

Українці скаржаться на небанківські компанії, що видають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:56

Українці скаржаться на небанківські компанії, що видають...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні величезна кількість скарг на небанківські фінансові компанії, які видають кредити.

Дивися повний текст Українці скаржаться на небанківські компанії, що видають кредити, - Рожкова.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:56

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