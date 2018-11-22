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Водіїв попередили про штрафи
за самостійно встановлений...

Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:10

Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений...

Пропонуємо до обговорення:
За самовільно встановлений ксенон водіям загрожує штраф.

Дивися повний текст Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений ксенон.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:10

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Те відчуття, коли хочеться мати в бардачку жменю гайок на 17 зустрічнику.
pavlorozma
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:12

Re: Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений.

  pavlorozma написав:жменю гайок на 17
Зачем гайки? Они дорогие - пятаки практичнее!
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:16

Сотрудники полиции за этим следят.

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EKO
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