За самовільно встановлений ксенон водіям загрожує штраф.
Дивися повний текст Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений ксенон.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 22:10
Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений ксенон.
Додано: Чет 26 вер, 2019 22:10
+100
Те відчуття, коли хочеться мати в бардачку жменю гайок на 17 зустрічнику.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:12
Re: Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:40
Re: Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений.
С ксеноном беда на дорогах. Неясно где дальний, а где ксенон иногда. Жучить нужно жёстко за это. Будем надеяться, что дойдет до дела и казну неплохо пополнят за счёт таких долбоводителей, которые не думают о других.
|