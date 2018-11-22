Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений...

Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:54

Да ладно ксенон - он дорогой, а при его установки стараются хоть как то поставить правильно - берегут. А вот с диодами - действительно полная фигня. Стоять дешево, вставляются в штатное гнездо лампы. Все нищеброды - идиоты на светодиодах, дешёвых. Светит синим, в разные стороны. Радует только одно жёлтые очки с поляризацией сильно давят такой свет. Плохо то, что идиот с таким светом видит даже меньше чем тот кого он слепит особенно на мокром асфальте. Зато да, модно, синеньким светит как ксенон, а разницы между дальним и ближним как правило нет. Я в связи с этим поменял оптику на машинах (на штатную, новую) и лампы меняю не реже чем раз в три года (очень рекомендую осрам Алл сезон - на ближнем свет жёлтый, на дальнем белый). Слепит - врубаю дальний. Не знаю как там на встречке, но мне видно. Считаю, что уже не плохо, если хоть один видит, что происходит на дороге.