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Водіїв попередили про штрафи
за самостійно встановлений...

Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:10

Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений...

Пропонуємо до обговорення:
За самовільно встановлений ксенон водіям загрожує штраф.

Дивися повний текст Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений ксенон.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:10

+100
Те відчуття, коли хочеться мати в бардачку жменю гайок на 17 зустрічнику.
pavlorozma
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:12

Re: Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений.

  pavlorozma написав:жменю гайок на 17
Зачем гайки? Они дорогие - пятаки практичнее!
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:16

Сотрудники полиции за этим следят.

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EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:40

Re: Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений.

С ксеноном беда на дорогах. Неясно где дальний, а где ксенон иногда. Жучить нужно жёстко за это. Будем надеяться, что дойдет до дела и казну неплохо пополнят за счёт таких долбоводителей, которые не думают о других.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:50

Как обычно, хочешь узнать, что будет на Украине через 5-7 лет- посмотри, что делают на Московии сейчас. Такое ощущение, что решения, как только они теряют новизну и дешевеют, у них покупаем
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:54

Да ладно ксенон - он дорогой, а при его установки стараются хоть как то поставить правильно - берегут. А вот с диодами - действительно полная фигня. Стоять дешево, вставляются в штатное гнездо лампы. Все нищеброды - идиоты на светодиодах, дешёвых. Светит синим, в разные стороны. Радует только одно жёлтые очки с поляризацией сильно давят такой свет. Плохо то, что идиот с таким светом видит даже меньше чем тот кого он слепит особенно на мокром асфальте. Зато да, модно, синеньким светит как ксенон, а разницы между дальним и ближним как правило нет. Я в связи с этим поменял оптику на машинах (на штатную, новую) и лампы меняю не реже чем раз в три года (очень рекомендую осрам Алл сезон - на ближнем свет жёлтый, на дальнем белый). Слепит - врубаю дальний. Не знаю как там на встречке, но мне видно. Считаю, что уже не плохо, если хоть один видит, что происходит на дороге.
Sam17a
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