За самовільно встановлений ксенон водіям загрожує штраф.
Дивися повний текст Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений ксенон.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 22:10
Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений ксенон.
Додано: Чет 26 вер, 2019 22:10
+100
Те відчуття, коли хочеться мати в бардачку жменю гайок на 17 зустрічнику.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:12
Re: Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:40
Re: Водіїв попередили про штрафи за самостійно встановлений.
С ксеноном беда на дорогах. Неясно где дальний, а где ксенон иногда. Жучить нужно жёстко за это. Будем надеяться, что дойдет до дела и казну неплохо пополнят за счёт таких долбоводителей, которые не думают о других.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:50
Как обычно, хочешь узнать, что будет на Украине через 5-7 лет- посмотри, что делают на Московии сейчас. Такое ощущение, что решения, как только они теряют новизну и дешевеют, у них покупаем
Ваш Зепутат
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:54
Да ладно ксенон - он дорогой, а при его установки стараются хоть как то поставить правильно - берегут. А вот с диодами - действительно полная фигня. Стоять дешево, вставляются в штатное гнездо лампы. Все нищеброды - идиоты на светодиодах, дешёвых. Светит синим, в разные стороны. Радует только одно жёлтые очки с поляризацией сильно давят такой свет. Плохо то, что идиот с таким светом видит даже меньше чем тот кого он слепит особенно на мокром асфальте. Зато да, модно, синеньким светит как ксенон, а разницы между дальним и ближним как правило нет. Я в связи с этим поменял оптику на машинах (на штатную, новую) и лампы меняю не реже чем раз в три года (очень рекомендую осрам Алл сезон - на ближнем свет жёлтый, на дальнем белый). Слепит - врубаю дальний. Не знаю как там на встречке, но мне видно. Считаю, что уже не плохо, если хоть один видит, что происходит на дороге.
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