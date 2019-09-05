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У Кабміні створять робочі групи для боротьби з корупцією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 23:50
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів і представники громадських організацій створять робочі групи для боротьби з корупційними схемами в різних галузях.
Дивися повний текст У Кабміні створять робочі групи для боротьби з корупцією
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