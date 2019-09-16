Родинам, які за боргували, “Ощадбанк” самостійно з рахунків субсидіантів переказуватиме кошти надавачам компослуг.
Дивися повний текст Банк самостійно зніматиме з рахунків субсидіантів заборгованність за комуналку.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:07
Банк самостійно зніматиме з рахунків субсидіантів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банк самостійно зніматиме з рахунків субсидіантів заборгованність за комуналку.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:07
"Однако новые заявления и декларации нужно подать семьям, где есть лица, достигшие 18-летнего возраста и за первые шесть месяцев этого года вообще не имевшие доходов ... а также не имели уплаченного ЕСВ хотя бы за 3 месяца."
И, потом, согласно порядка начисления субсидий такие семьи узнают, что пролетают.
Ведь, если в семье есть хоть один неработающий совершеннолетний, то по правилам: _Adios, mi amor, adios.
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