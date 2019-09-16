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Банк самостійно зніматиме
з рахунків субсидіантів...

Банк самостійно зніматиме з рахунків субсидіантів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:07

Банк самостійно зніматиме з рахунків субсидіантів...

Пропонуємо до обговорення:
Родинам, які за боргували, “Ощадбанк” самостійно з рахунків субсидіантів переказуватиме кошти надавачам компослуг.

Дивися повний текст Банк самостійно зніматиме з рахунків субсидіантів заборгованність за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:07

"Однако новые заявления и декларации нужно подать семьям, где есть лица, достигшие 18-летнего возраста и за первые шесть месяцев этого года вообще не имевшие доходов ... а также не имели уплаченного ЕСВ хотя бы за 3 месяца."

И, потом, согласно порядка начисления субсидий такие семьи узнают, что пролетают.
Ведь, если в семье есть хоть один неработающий совершеннолетний, то по правилам: _Adios, mi amor, adios.
EKO
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