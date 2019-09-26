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В Україні стартували продажі
електромобіля Porsche Taycan

В Україні стартували продажі електромобіля Porsche Taycan
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:34

В Україні стартували продажі електромобіля Porsche Taycan

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали продаж електричного спорткара Porsche Taycan.

Дивися повний текст В Україні стартували продажі електромобіля Porsche Taycan.
R2
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