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В Україні стартували продажі електромобіля Porsche Taycan
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:34
Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали продаж електричного спорткара Porsche Taycan.
Дивися повний текст В Україні стартували продажі електромобіля Porsche Taycan
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:34
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