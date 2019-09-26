RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні стартували продажі
електромобіля Porsche Taycan

В Україні стартували продажі електромобіля Porsche Taycan
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:34

В Україні стартували продажі електромобіля Porsche Taycan

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали продаж електричного спорткара Porsche Taycan.

Дивися повний текст В Україні стартували продажі електромобіля Porsche Taycan.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91073
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:34

Пол тонны картохи за раз увезет? Неплохо!
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 05.01.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:20

251 тонна картошки (по 15грн/кг) за Taycan Turbo. 5 вагонов :lol:
DoooM
 
Повідомлень: 48
З нами з: 11.01.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де в Україні можуть з'явитися концесійні дороги і...
R2 » П'ят 27 вер, 2019 20:49
2 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 22:38
EKO
В Україні введуть електронні водійські посвідчення і...
R2 » П'ят 27 вер, 2019 14:13
4 147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 19:19
lite
Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для...
R2 » Чет 26 вер, 2019 18:49
6 348
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 15:25
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7315)
28.09.2019 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.