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У Нацбанку повідомили, що не планують викупом надлишків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:24
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України повідомили, що не планують викупом надлишків валюти на ринку втручатися у формування курсу.
Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, що не планують викупом надлишків валюти на ринку втручатися у формування курсу
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R2
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:24
Просто гривны немає для викупу.
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andriyzhagun
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