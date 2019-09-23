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У Нацбанку повідомили, що не
планують викупом надлишків...

У Нацбанку повідомили, що не планують викупом надлишків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:24

У Нацбанку повідомили, що не планують викупом надлишків...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України повідомили, що не планують викупом надлишків валюти на ринку втручатися у формування курсу.

Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, що не планують викупом надлишків валюти на ринку втручатися у формування курсу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:24

Просто гривны немає для викупу.
andriyzhagun
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