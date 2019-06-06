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У Британії створюють літак
для надзвукових польотів

У Британії створюють літак для надзвукових польотів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:31

У Британії створюють літак для надзвукових польотів

Пропонуємо до обговорення:
Космічне агентство Великої Британії разом з Австралійським космічним агентством почало працювати над проєктом гіперзвукового «космічного літака».

Дивися повний текст У Британії створюють літак для надзвукових польотів.
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