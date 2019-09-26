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ЄБРР планує інвестувати додаткові 200 млн євро у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку має намір виділити додаткові кошти на програми з фінансування проєктів з відновлюваної енергетики, які будуються в Україні.
Дивися повний текст ЄБРР планує інвестувати додаткові 200 млн євро у відновлювану енергетику України
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:40
один я не понимаю на кой граждане Украины спонсируют этот зеленотарифный банкет?
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