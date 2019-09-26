RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄБРР планує інвестувати
додаткові 200 млн євро у...

ЄБРР планує інвестувати додаткові 200 млн євро у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:40

ЄБРР планує інвестувати додаткові 200 млн євро у...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку має намір виділити додаткові кошти на програми з фінансування проєктів з відновлюваної енергетики, які будуються в Україні.

Дивися повний текст ЄБРР планує інвестувати додаткові 200 млн євро у відновлювану енергетику України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91048
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:40

один я не понимаю на кой граждане Украины спонсируют этот зеленотарифный банкет?
PV
1
 
Повідомлень: 2112
З нами з: 05.12.08
Подякував: 223 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ІРО німецької TeamViewer на 5,25 млрд євро стало...
R2 » Чет 26 вер, 2019 20:19
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 20:19
vietsilver925
Тігіпко планує придбати соковий завод в Одеській області
R2 » Чет 26 вер, 2019 14:50
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 17:12
moveton
Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014
R2 » Чет 26 вер, 2019 13:19
2 81
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 16:17
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13414)
27.09.2019 09:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.