Міністр інфраструктури України наголосив на необхідності відновлення прямого авіаційного сполучення між Україною та Японією.
Дивися повний текст Мінінфраструктури хоче відновити пряме авіасполучення між Україною і Японією.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:46
Мінінфраструктури хоче відновити пряме авіасполучення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури хоче відновити пряме авіасполучення між Україною і Японією.
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