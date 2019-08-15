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Мінінфраструктури хоче відновити
пряме авіасполучення...

Мінінфраструктури хоче відновити пряме авіасполучення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:46

Мінінфраструктури хоче відновити пряме авіасполучення...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України наголосив на необхідності відновлення прямого авіаційного сполучення між Україною та Японією.

Дивися повний текст Мінінфраструктури хоче відновити пряме авіасполучення між Україною і Японією.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:46

Было бы не плохо, а то очень далеко лететь и с пересадкой.
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