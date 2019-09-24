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Роздрібна торгівля в Україні
з початку року зросла на 10%

Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:55

Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 10%

Пропонуємо до обговорення:
Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-серпні 2019 року зріс на 9,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (у порівнянних цінах) - до 691,377 мільярда гривень.

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