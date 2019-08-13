RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Патрульна поліція ініціює
посилення правил пасажирських...

Патрульна поліція ініціює посилення правил пасажирських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:40

Патрульна поліція ініціює посилення правил пасажирських...

Пропонуємо до обговорення:
У патрульній поліції мають намір ініціювати низку нововведень через збільшення кількості смертельних ДТП за участю пасажирського транспорту.

Дивися повний текст Патрульна поліція ініціює посилення правил пасажирських перевезень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91054
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:40

Либертарианцы)
LuckyG
 
Повідомлень: 758
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Поліція намагається отримати доступ до судових справ...
R2 » Сер 11 вер, 2019 14:44
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 17:53
igorbuda52
Поліція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера...
R2 » Сер 14 сер, 2019 13:04
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 13:04
igorbuda52
Укрзалізниці потрібні 500 пасажирських вагонів
R2 » Вів 13 сер, 2019 16:01
5 272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 10:02
vitaliygoodlife

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3901)
27.09.2019 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.