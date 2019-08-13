|
|
Патрульна поліція ініціює посилення правил пасажирських...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:40
Пропонуємо до обговорення:
У патрульній поліції мають намір ініціювати низку нововведень через збільшення кількості смертельних ДТП за участю пасажирського транспорту.
Дивися повний текст Патрульна поліція ініціює посилення правил пасажирських перевезень
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91054
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:40
Либертарианцы)
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 758
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор