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У НБУ пояснили причини
зміцнення гривні

У НБУ пояснили причини зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:56

У НБУ пояснили причини зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Здорова ситуація - мати плаваючий курс, який адекватно реагує на те, що відбувається на ринку.

Дивися повний текст У НБУ пояснили причини зміцнення гривні.
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