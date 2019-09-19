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Поправки до законопроектів
про РРО і кешбек: що відомо

Поправки до законопроектів про РРО і кешбек: що відомо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:14

Поправки до законопроектів про РРО і кешбек: що відомо

Пропонуємо до обговорення:
Ніна Южаніна підготувала поправки до законопроектів №1053 і №1073.

Дивися повний текст Поправки до законопроектів про РРО і кешбек: що відомо.
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