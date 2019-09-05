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Судреформа, боротьба з корупцією
та деолігархізація: у...

Судреформа, боротьба з корупцією та деолігархізація: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:33

Судреформа, боротьба з корупцією та деолігархізація: у...

Пропонуємо до обговорення:
Макроекономічна стабільність є необхідною умовою для досягнення більш швидких темпів зростання.

Дивися повний текст Судреформа, боротьба з корупцією та деолігархізація: у МВФ назвали вимоги до України.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:33

т.е. требование МВФ зарплату не поднимать
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