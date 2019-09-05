Макроекономічна стабільність є необхідною умовою для досягнення більш швидких темпів зростання.
Дивися повний текст Судреформа, боротьба з корупцією та деолігархізація: у МВФ назвали вимоги до України.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:33
Судреформа, боротьба з корупцією та деолігархізація: у...
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Дивися повний текст Судреформа, боротьба з корупцією та деолігархізація: у МВФ назвали вимоги до України.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:40
Да, да ждемс. Прошлый садил, садил своих 3 друзей, а друзья все жирели и жирели. Что до Зеленского, увы опыта нет, в окружении много лиц со смутными деловыми качествами и откровенно проходимцев. Как оно все сложится ... в общем увы пока не верю. Беда у нас с элитой.
я увидел рекомендацию, а не требование и наверно оно правильное, но вам никто не запрещает подымать зарплату своим работникам если они у вас есть
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