RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Криклій розповів, чи варто
очікувати відновлення...

Криклій розповів, чи варто очікувати відновлення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:19

Криклій розповів, чи варто очікувати відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що "треба мати якийсь суїцидальний настрій", щоб запропонувати відновлення авіасполучення з РФ в нинішніх умовах.

Дивися повний текст Криклій розповів, чи варто очікувати відновлення авіасполучення з РФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91060
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:19

а были надежды что после смены власти придут адекватные люди... :(
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4165
З нами з: 06.08.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:08

Re: суицид

боятся неадекватных
sal
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 25.03.16
Подякував: 674 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Верланов розповів про підготовку до введення РРО
R2 » Сер 25 вер, 2019 08:09
3 187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 08:31
Puente
Hyperloop в Україні не буде, - Криклій
R2 » Нед 22 вер, 2019 05:03
9 618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 13:22
blueiceua
Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні 1, 2
R2 » Чет 19 вер, 2019 10:49
13 842
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 11:32
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.