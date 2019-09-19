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Криклій розповів, чи варто очікувати відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:19
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що "треба мати якийсь суїцидальний настрій", щоб запропонувати відновлення авіасполучення з РФ в нинішніх умовах.
Дивися повний текст Криклій розповів, чи варто очікувати відновлення авіасполучення з РФ
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:19
а были надежды что после смены власти придут адекватные люди... :(
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:08
боятся неадекватных
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