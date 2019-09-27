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Відкрити ФОП за 10 хвилин:
в Україні презентували...

Відкрити ФОП за 10 хвилин: в Україні презентували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:31

Відкрити ФОП за 10 хвилин: в Україні презентували...

Пропонуємо до обговорення:
Українці матимуть портал та мобільний додаток "Дія", над яким працюють у межах створення бренду цифрової держави.

Дивися повний текст Відкрити ФОП за 10 хвилин: в Україні презентували мобільний додаток з державними послугами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:31

Открить за 10-ть минут - это ерунда, вот если-б они сказали что ЗАКРЫТЬ ТОВ/ЧП/... можно за 10-ть минут, без стояния в куче оечередей, справок, .... вот это-б действительно было круто!
a_kibets
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 08:36

  a_kibets написав:Открить за 10-ть минут - это ерунда, вот если-б они сказали что ЗАКРЫТЬ ТОВ/ЧП/... можно за 10-ть минут, без стояния в куче оечередей, справок, .... вот это-б действительно было круто!
Закрыть тоже не проблема. Вот скарабкаться податковой это квест еще тот.
otg
 
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