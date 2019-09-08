Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції
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Колишній мер міста Гуанчжоу, 57-річний Чжан Ци встановив світовий рекорд з корупції. Співробітники місцевого антикорупційного органу виявили в підвалі його будинку майже 13 тонн золота, а також готівку на сотні мільйонів у доларовому еквіваленті.