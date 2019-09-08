RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайський чиновник встановив
світовий рекорд з корупції

Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:38

Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

Пропонуємо до обговорення:
Колишній мер міста Гуанчжоу, 57-річний Чжан Ци встановив світовий рекорд з корупції. Співробітники місцевого антикорупційного органу виявили в підвалі його будинку майже 13 тонн золота, а також готівку на сотні мільйонів у доларовому еквіваленті.

Дивися повний текст Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91060
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:38

Если бы украинских топ чиновников взяли на коррупции, то рекорд был бы побит. Но наши чиновники всегда могут договориться с такими то деньжищами.
Харьков
Аватар користувача
 
Повідомлень: 418
З нами з: 02.11.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:46

Жадность фраера сгубила. Неужели 10 тонн золота было мало человеку, а 13 - это несчастливое число, на фига лез на эту цифру, псих какой-то.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 12939
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3677 раз.
Подякували: 5375 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:00

Re: Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

  freeze написав:Жадность фраера сгубила.

Треба було по нашому, по простому:
Зображення

Це золото з узбекської хлопкової справи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8380
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, Тракторист і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд...
R2 » Нед 15 вер, 2019 18:10
3 166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 16:05
archbulkov
Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу
R2 » Нед 08 вер, 2019 06:28
5 548
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 17:33
warlamp
Світовий банк виділив 200 млн доларів на сільське...
R2 » Сер 28 сер, 2019 08:44
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 08:44
vor12

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.