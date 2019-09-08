Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:46

Жадность фраера сгубила. Неужели 10 тонн золота было мало человеку, а 13 - это несчастливое число, на фига лез на эту цифру, псих какой-то.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.