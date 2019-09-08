Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Колишній мер міста Гуанчжоу, 57-річний Чжан Ци встановив світовий рекорд з корупції. Співробітники місцевого антикорупційного органу виявили в підвалі його будинку майже 13 тонн золота, а також готівку на сотні мільйонів у доларовому еквіваленті.
Horus написав:По отзывам тех кто был в Китае, коррупционеры там все - такой менталитет, а сажают и казнят того кого надо.
Ага, по словам. И по надписям на заборе Если не в глубинке где то, то везде стоят камеры с ИИ, который находит в реальном времени за 5 минут человека. Причем для чиновников за большую взятку, сразу расстрел. Боятся. Такие как названный персонаж - это из разряда тех скруджей, кого природа умом обделила, а вместо этого жадности не пожалела.
У нас в Николаеве тоже свой "Чжан" был и даже не просто мэр, а зам.руководителя Николаевской области. Вот правда как то все и о нем и о его слитках ничего не слышно с тех пор. А на поверку может оказаться, что уже и не было там никаких слитков и бабла, как получилось у Ставицкого с квартирой, набитой слитками
Очень поучительно для любителей простых решений сложных проблем: "чтобы побороть коррупцию, нужно расстреливать коррупционеров". Полностью побороть нельзя, но можно ее радикально уменьшить, сократив вмешательство государства в вопросы бизнеса и сделав их отношения максимально прозрачными.
Horus написав:По отзывам тех кто был в Китае, коррупционеры там все - такой менталитет, а сажают и казнят того кого надо.
Ага, по словам. И по надписям на заборе Если не в глубинке где то, то везде стоят камеры с ИИ, который находит в реальном времени за 5 минут человека. Причем для чиновников за большую взятку, сразу расстрел. Боятся. Такие как названный персонаж - это из разряда тех скруджей, кого природа умом обделила, а вместо этого жадности не пожалела.
У нас в Николаеве тоже свой "Чжан" был и даже не просто мэр, а зам.руководителя Николаевской области. Вот правда как то все и о нем и о его слитках ничего не слышно с тех пор. А на поверку может оказаться, что уже и не было там никаких слитков и бабла, как получилось у Ставицкого с квартирой, набитой слитками