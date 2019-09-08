Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції
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Колишній мер міста Гуанчжоу, 57-річний Чжан Ци встановив світовий рекорд з корупції. Співробітники місцевого антикорупційного органу виявили в підвалі його будинку майже 13 тонн золота, а також готівку на сотні мільйонів у доларовому еквіваленті.
Horus написав:По отзывам тех кто был в Китае, коррупционеры там все - такой менталитет, а сажают и казнят того кого надо.
Ага, по словам. И по надписям на заборе Если не в глубинке где то, то везде стоят камеры с ИИ, который находит в реальном времени за 5 минут человека. Причем для чиновников за большую взятку, сразу расстрел. Боятся. Такие как названный персонаж - это из разряда тех скруджей, кого природа умом обделила, а вместо этого жадности не пожалела.
У нас в Николаеве тоже свой "Чжан" был и даже не просто мэр, а зам.руководителя Николаевской области. Вот правда как то все и о нем и о его слитках ничего не слышно с тех пор. А на поверку может оказаться, что уже и не было там никаких слитков и бабла, как получилось у Ставицкого с квартирой, набитой слитками
Очень поучительно для любителей простых решений сложных проблем: "чтобы побороть коррупцию, нужно расстреливать коррупционеров". Полностью побороть нельзя, но можно ее радикально уменьшить, сократив вмешательство государства в вопросы бизнеса и сделав их отношения максимально прозрачными.
Horus написав:По отзывам тех кто был в Китае, коррупционеры там все - такой менталитет, а сажают и казнят того кого надо.
Ага, по словам. И по надписям на заборе Если не в глубинке где то, то везде стоят камеры с ИИ, который находит в реальном времени за 5 минут человека. Причем для чиновников за большую взятку, сразу расстрел. Боятся. Такие как названный персонаж - это из разряда тех скруджей, кого природа умом обделила, а вместо этого жадности не пожалела.
У нас в Николаеве тоже свой "Чжан" был и даже не просто мэр, а зам.руководителя Николаевской области. Вот правда как то все и о нем и о его слитках ничего не слышно с тех пор. А на поверку может оказаться, что уже и не было там никаких слитков и бабла, как получилось у Ставицкого с квартирой, набитой слитками
Faceless написав:"Сразу расстрел" это тоже большой стереотип, не относящийся к реальности
ну ладно, ладно, не сразу. Сначала пару-тройку лет подержат в китайской тюрьме Ну, а тех счастливчиков, кого не расстреляли - от 10 до 20 лет.
Насчет больших стереотипов: За 17 лет в Китае расстреляны за коррупцию 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения. 10 лет дают за взятку 100 долларов, к слову. При этом все имущество подсудимых конфискуется, а их семьям выставляют счет на 8 юаней: за две пули. К высшей мере приговорили в свое время даже вице-мэра Пекина, который получил взятку в 2 миллиона долларов. Чиновникам в Китае под страхом уголовного наказания запрещено покупать квартиры и машины "по низким ценам", ездить в Макао играть в азартные игры и устраивать родню на хорошую работу.
Гонконг. Не расстреливают. Но, зато: - госслужащим нужно доказывать, что вся недвижимость, их автомобили и другие дорогостоящие предметы были куплены на честно заработанные средства. Если чиновник не смог это доказать, его ждет тюрьма и конфискация имущества. И никаких успешных теть и бабушек
Европа. Нидерланды. Чиновникам, пойманным на любой взятке, пожизненно запрещается работать в любых государственных органах, также они лишаются всех социальных льгот и гарантий. Ну а что такое потерять соц.гарантии и считай получить "волчий билет" там, думаю и так понятно.