Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

Додано: Суб 28 вер, 2019 01:45

Faceless написав: "Сразу расстрел" это тоже большой стереотип, не относящийся к реальности "Сразу расстрел" это тоже большой стереотип, не относящийся к реальности

ну ладно, ладно, не сразу. Сначала пару-тройку лет подержат в китайской тюрьмеНу, а тех счастливчиков, кого не расстреляли - от 10 до 20 лет.Насчет больших стереотипов:За 17 лет в Китаезаключения. 10 лет дают за взятку 100 долларов, к слову. При этом все имущество подсудимых конфискуется, а их семьям выставляют счет на 8 юаней: за две пули. К высшей мере приговорили в свое время даже вице-мэра Пекина, который получил взятку в 2 миллиона долларов.Чиновникам в Китае под страхом уголовного наказания запрещено покупать квартиры и машины "по низким ценам", ездить в Макао играть в азартные игры и устраивать родню на хорошую работу.Не расстреливают. Но, зато:- госслужащим нужно доказывать, что вся недвижимость, их автомобили и другие дорогостоящие предметы были куплены на честно заработанные средства. Если чиновник не смог это доказать, его ждет тюрьма и конфискация имущества.И никаких успешных теть и бабушекЧиновникам, пойманным на любой взятке, пожизненно запрещается работать в любых государственных органах, также они лишаются всех социальных льгот и гарантий.Ну а что такое потерять соц.гарантии и считай получить "волчий билет" там, думаю и так понятно.