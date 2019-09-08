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Китайський чиновник встановив
світовий рекорд з корупції

Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:38

Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

Пропонуємо до обговорення:
Колишній мер міста Гуанчжоу, 57-річний Чжан Ци встановив світовий рекорд з корупції. Співробітники місцевого антикорупційного органу виявили в підвалі його будинку майже 13 тонн золота, а також готівку на сотні мільйонів у доларовому еквіваленті.

Дивися повний текст Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:38

Если бы украинских топ чиновников взяли на коррупции, то рекорд был бы побит. Но наши чиновники всегда могут договориться с такими то деньжищами.
Харьков
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:46

Жадность фраера сгубила. Неужели 10 тонн золота было мало человеку, а 13 - это несчастливое число, на фига лез на эту цифру, псих какой-то.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:00

Re: Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

  freeze написав:Жадность фраера сгубила.

Треба було по нашому, по простому:
Зображення

Це золото з узбекської хлопкової справи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:18

По отзывам тех кто был в Китае, коррупционеры там все - такой менталитет, а сажают и казнят того кого надо.
Horus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:54

  Horus написав:По отзывам тех кто был в Китае, коррупционеры там все - такой менталитет, а сажают и казнят того кого надо.

Ага, по словам. И по надписям на заборе :lol:
Если не в глубинке где то, то везде стоят камеры с ИИ, который находит в реальном времени за 5 минут человека. Причем для чиновников за большую взятку, сразу расстрел. Боятся.
Такие как названный персонаж - это из разряда тех скруджей, кого природа умом обделила, а вместо этого жадности не пожалела.

У нас в Николаеве тоже свой "Чжан" был и даже не просто мэр, а зам.руководителя Николаевской области. Вот правда как то все и о нем и о его слитках ничего не слышно с тех пор. А на поверку может оказаться, что уже и не было там никаких слитков и бабла, как получилось у Ставицкого с квартирой, набитой слитками 8)

Золотые слитки, сейфы с драгоценностями, чемодан, напичканный долларами : https://tsn.ua/ru/video/video-novini/ka ... nchuk.html
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/ka ... nchuk.html
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:27

Re: Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

Очень поучительно для любителей простых решений сложных проблем: "чтобы побороть коррупцию, нужно расстреливать коррупционеров".
Полностью побороть нельзя, но можно ее радикально уменьшить, сократив вмешательство государства в вопросы бизнеса и сделав их отношения максимально прозрачными.
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:48

Re: Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

EKO написав:
  Horus написав:По отзывам тех кто был в Китае, коррупционеры там все - такой менталитет, а сажают и казнят того кого надо.

Ага, по словам. И по надписям на заборе
Если не в глубинке где то, то везде стоят камеры с ИИ, который находит в реальном времени за 5 минут человека. Причем для чиновников за большую взятку, сразу расстрел. Боятся.
Такие как названный персонаж - это из разряда тех скруджей, кого природа умом обделила, а вместо этого жадности не пожалела.

У нас в Николаеве тоже свой "Чжан" был и даже не просто мэр, а зам.руководителя Николаевской области. Вот правда как то все и о нем и о его слитках ничего не слышно с тех пор. А на поверку может оказаться, что уже и не было там никаких слитков и бабла, как получилось у Ставицкого с квартирой, набитой слитками 8)

Золотые слитки, сейфы с драгоценностями, чемодан, напичканный долларами : https://tsn.ua/ru/video/video-novini/ka ... nchuk.html
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/ka ... nchuk.html
"Сразу расстрел" это тоже большой стереотип, не относящийся к реальности
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:45

Re: Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

  Faceless написав:"Сразу расстрел" это тоже большой стереотип, не относящийся к реальности

ну ладно, ладно, не сразу. Сначала пару-тройку лет подержат в китайской тюрьме :mrgreen:
Ну, а тех счастливчиков, кого не расстреляли - от 10 до 20 лет.

Насчет больших стереотипов:
За 17 лет в Китае расстреляны за коррупцию 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения. 10 лет дают за взятку 100 долларов, к слову. При этом все имущество подсудимых конфискуется, а их семьям выставляют счет на 8 юаней: за две пули. К высшей мере приговорили в свое время даже вице-мэра Пекина, который получил взятку в 2 миллиона долларов.
Чиновникам в Китае под страхом уголовного наказания запрещено покупать квартиры и машины "по низким ценам", ездить в Макао играть в азартные игры и устраивать родню на хорошую работу.

Зображення

Гонконг. Не расстреливают. Но, зато:
- госслужащим нужно доказывать, что вся недвижимость, их автомобили и другие дорогостоящие предметы были куплены на честно заработанные средства. Если чиновник не смог это доказать, его ждет тюрьма и конфискация имущества.
И никаких успешных теть и бабушек :twisted:

Европа. Нидерланды.
Чиновникам, пойманным на любой взятке, пожизненно запрещается работать в любых государственных органах, также они лишаются всех социальных льгот и гарантий.
Ну а что такое потерять соц.гарантии и считай получить "волчий билет" там, думаю и так понятно.
EKO
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