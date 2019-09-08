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Китайський чиновник встановив
світовий рекорд з корупції

Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:50

Вот хитрый китаец обогнал шоколадного клептомана.
Ratatui
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