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Китайський чиновник встановив
світовий рекорд з корупції

Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:50

Вот хитрый китаец обогнал шоколадного клептомана.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:18

Нда...13 тонн золота у одного чинуши.
И даже не из первого-второго эшелона власти.
Если я правильно помню, то у всего государства Украина около 25 тонн.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:05

Shram Эшелон как раз - первый: это не райцентр! Из Википедии: "Гуанчжоу с населением свыше 14 млн человек является третьим по величине городом Китая, уступая Шанхаю и Пекину. Площадь города 7434,4 км² на суше и 744 км² на море. ВВП составляет 411 млрд юаней, или 47 053 юаня на душу населения."

Так что и население и ВВП с нашими вполне сопоставимы.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:15

  Radon написав:Shram Эшелон как раз - первый: это не райцентр! Из Википедии: "Гуанчжоу с населением свыше 14 млн человек является третьим по величине городом Китая,


Мэр третьего города страны.
Это по украинским меркам как мэр Одессы или Днепра, или если в России то мэр Новосибирска.
Не последние конечно люди, но и далеко не первые.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:01

  Shram написав:Это по украинским меркам как


Украина по китайским меркам - это малонаселенная территория.
По населению как одна из многочисленных/средних/ провинций Китая.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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